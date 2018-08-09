Dolandırıcı katalogdan çıktı

ADANA'DA otomobiliyle seyir halinde olan Erdal A., yol kenarında el kaldıran bir kadını görünce durdu. Erdal A., hamile olduğunu ve rahatsızlandığını dile getiren genç kadına yardım etmeye çalışırken, kadın da yankesicilik yöntemiyle onun cebindeki 3 bin 500 lirayı aldı. Bir süre sonra kendisini iyi hissettiğini belirten kadın olay yerinden ayrılırken, Erdal A. da eve gittiğinde parasının çalındığını fark etti. Soluğu emniyette alan Erdal A., katalogdan Maviş K.'yı teşhis etti. Gözaltına alınan Maviş K.'ya ev hapsi cezası verildi. Olay, merkez ilçe Sarıçam'a bağlı Mehmet Akif Ersoy
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobiliyle yolda ilerleyen Erdal A., bir kadının el kaldırıp, kendisinden yardım istemesi üzerine durdu. Genç kadının hamile olduğunu ve rahatsızlandığını söylemesi üzerine araçtan inen Erdal A., ona yardım ettiği esnada kadın da yankesicilik yöntemiyle Erdal A.'nın cebindeki 3 bin 500 lirayı aldı. Bir süre sonra kendisini iyi hissettiğini belirten kadın olay yerinden ayrılırken, Erdal A. da aracına binip evinin yolunu tuttu. Eve gittiğinde parasının çalındığını fark eden genç adam, soluğu da emniyette aldı. Polis, Adana'da aynı yöntemle yankesicilik yapan kadınların fotoğraflarının bulunduğu kataloğu Erdal A.'ya gösterdi. Fotoğrafları tek tek inceleyen Erdal A., parasını çalan kişinin Maviş K. olduğunu teşhis etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Maviş K.'yı Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakaladı.