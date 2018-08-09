‘Gizemlı Göl’ ziyaretçilerini büyülüyor

KAHRAMANMARAŞ'IN
doğal güzellikleri arasında
yer alan ve kaynağı bulunamayan
Yeşilgöz Gölü, bu gizemi,
suyunun soğukluğu ve rengi
ile vatandaşların ilgisini çekiyor.
Kent merkezine yaklaşık
60 kilometre uzaklıkta merkez
Onikişubat ilçesine bağlı Tekir
Mahallesi'ndeki Yeşilgöz Gölü,
dört mevsim kendine özgü rengini
yansıtıyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyelerince yürütülen çalışmaya rağmen kaynağı bulunamayan göl, bu gizemli yönüyle de ilgi uyandırıyor. Piknik yapmak isteyenlerin tercihi olan ve doğal akvaryumu andıran Yeşilgöz Gölü, rengiyle ve gizemiyle dört mevsim ziyaretçilerini büyülüyor.