‘Gizemlı Göl’ ziyaretçilerini büyülüyor

BUGÜN NELER OLDU

doğal güzellikleri arasındayer alan ve kaynağı bulunamayanYeşilgöz Gölü, bu gizemi,suyunun soğukluğu ve rengiile vatandaşların ilgisini çekiyor.Kent merkezine yaklaşık60 kilometre uzaklıkta merkezOnikişubat ilçesine bağlı TekirMahallesi'ndeki Yeşilgöz Gölü,dört mevsim kendine özgü renginiyansıtıyor.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyelerince yürütülen çalışmaya rağmen kaynağı bulunamayan göl, bu gizemli yönüyle de ilgi uyandırıyor. Piknik yapmak isteyenlerin tercihi olan ve doğal akvaryumu andıran Yeşilgöz Gölü, rengiyle ve gizemiyle dört mevsim ziyaretçilerini büyülüyor.