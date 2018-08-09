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‘Gizemlı Göl’ ziyaretçilerini büyülüyor

’ın doğal güzellikleri arasında yer alan ve kaynağı bulunamayan Yeşilgöz Gölü, bu gizemi, suyunun soğukluğu ve rengi ile vatandaşların ilgisini çekiyor

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
‘Gizemlı Göl’ ziyaretçilerini büyülüyor
KAHRAMANMARAŞ'IN doğal güzellikleri arasında yer alan ve kaynağı bulunamayan Yeşilgöz Gölü, bu gizemi, suyunun soğukluğu ve rengi ile vatandaşların ilgisini çekiyor. Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta merkez Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'ndeki Yeşilgöz Gölü, dört mevsim kendine özgü rengini yansıtıyor.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu ile Anadolu Speleoloji Grubu Derneği üyelerince yürütülen çalışmaya rağmen kaynağı bulunamayan göl, bu gizemli yönüyle de ilgi uyandırıyor. Piknik yapmak isteyenlerin tercihi olan ve doğal akvaryumu andıran Yeşilgöz Gölü, rengiyle ve gizemiyle dört mevsim ziyaretçilerini büyülüyor.
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‘Gizemlı Göl’ ziyaretçilerini büyülüyor
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