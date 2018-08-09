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İmamoğlu’nun sulanması için çalışmalar başladı

Giriş Tarihi: 9.8.2018
İmamoğlu’nun sulanması için çalışmalar başladı
İMAMOĞLU Ovası'nın sulanması hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, "İlimizde sulanmadık arazi bırakmamak adına çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu kapsamda DSİ bölge müdürlüğü yetkililerimiz ile gelinen aşamayı değerlendirdik" dedi. Demirtaş, 'nın kapalı sistem basınçlı borulu şebekesiyle, modern bir şekilde sulanacak olan yapı çalışmalarının sürmekte olduğuna dikkat çekerek, "İmamoğlu Ovası'nın sulanmasına çok büyük yatırımlar yapan Devletimize, Hükümetimize ve Bakanlarımıza teşekkür ediyor, kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
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İmamoğlu’nun sulanması için çalışmalar başladı
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