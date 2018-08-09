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İskenderun Belediye taraftarlarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 9.8.2018
İskenderun Belediye taraftarlarıyla buluştu
BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden İskenderun Belediye Spor, yeni sezon öncesinde taraftarlarıyla buluştu. Karayılan Mahallesindeki Belediye Spor tesislerinde ilk idmanını yaparak taraftarlarıyla biraraya gelen İskenderun Belediye Spor'un teknik direktörü Mehmet Kurt futbolcularla kısa bir toplantı yaparak ligin önemini belirtti.
YARDIMCILARI Zeyni Özdemir, Kenan Kurt ile birlikte bu yıl İskenderun Belediye'nin 3. Lig hedefiyle çalışmalara hız verdiklerini belirten Kurt, "Eski ve yeni transferlerimizin kısa bir zaman olmasına rağmen bir birleriyle kaynaşmaları bizleri de sevindirdi. Bu lig çok zorlu bir lig bunu biliyoruz" diye konuştu. Turuncu-mavili ekip 23 Ağustos Perşembe gününden itibaren Nevşehir'de sürdürecek..
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İskenderun Belediye taraftarlarıyla buluştu
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