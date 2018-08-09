İskenderun Belediye taraftarlarıyla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden, yeni sezon öncesinde taraftarlarıyla buluştu.tesislerinde ilk idmanını yaparak taraftarlarıyla biraraya gelen'un teknik direktörüfutbolcularla kısa bir toplantı yaparak ligin önemini belirtti.ile birlikte bu yıl'nin 3. Lig hedefiyle çalışmalara hız verdiklerini belirten Kurt,diye konuştu. Turuncu-mavili ekipgününden itibarende sürdürecek..