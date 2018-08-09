Karboğazı Zafer Şöleni sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 18'inci geleneksel 'Karboğazı Zafer Şöleni' ses sanatçısı Songül Karlı ve Mustafa Yıldızdoğan'ın konserleriyle sona erdi. Tarsus Cumhuriyet Meydan'ında yapılan konser öncesi konuşma yağan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Allah birlikteliğimizi daim etsin bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın. Dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere inat biz buradayız. Biz bir olduğumuzu sürece bayrağımız da inmez ezanlarımız da susmaz. Şölenimiz kutlu olsun" dedi.