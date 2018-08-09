Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Karboğazı Zafer Şöleni sona erdi

Karboğazı Zafer Şöleni sona erdi

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Karboğazı Zafer Şöleni sona erdi
MERSİN Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 18'inci geleneksel 'Karboğazı Zafer Şöleni' ses sanatçısı Songül Karlı ve Mustafa Yıldızdoğan'ın konserleriyle sona erdi. Tarsus Cumhuriyet Meydan'ında yapılan konser öncesi konuşma yağan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Allah birlikteliğimizi daim etsin bayrağımızı indirmesin, ezanlarımızı susturmasın. Dirliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere inat biz buradayız. Biz bir olduğumuzu sürece bayrağımız da inmez ezanlarımız da susmaz. Şölenimiz kutlu olsun" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karboğazı Zafer Şöleni sona erdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN