Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temelleri atılıyor

YAKIN
Doğu Üniversitesi tarafından ülkemizdeki sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla kurulan "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi
"nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımıyla yapılıyor. "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi" temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, Başbakan Tufan Erhürman, bakanlar, devlet ve hükümet yetkilileri yanında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile davetli misafirlerin katılımıyla bugün saat 09.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleşecek.