Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temelleri atılıyor

’nin temelleri atılıyor

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temelleri atılıyor
YAKIN Doğu Üniversitesi tarafından ülkemizdeki sanatsal yaratıcılığı kitlelere ulaştırma, kültürel kimliği uluslararası sanat ortamıyla paylaşmak ve toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak amacıyla kurulan ""nin temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımıyla yapılıyor. "Kıbrıs Modern Sanat Müzesi" temel atma töreni, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere, Başbakan Tufan Erhürman, bakanlar, devlet ve hükümet yetkilileri yanında Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile davetli misafirlerin katılımıyla bugün saat 09.00'da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü'nde gerçekleşecek.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin temelleri atılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN