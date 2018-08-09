Mersin Valisi Su, YILBOR’u inceledi

MERSİN
Valisi Ali İhsan Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren YILBOR Boru Plastik fabrikasında incelemelerde bulundu. 2008 yılında 60 bin metre kare üzerine kurulu olan üretim tesislerini gezen Vali Su, Dört Mevsim Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım'dan bilgi aldı. Vali Su, 150 kişinin istihdam edildiği tesislerde üretilen mamullerin 15 ayrı ülkeye ihraç edilmesinden son derece memnunluk duyduğunu kaydetti. Dört Mevsim Şirketler Grubu ve Yılbor firması sahip ve yöneticileri olan Yıldırım kardeşler ise Vali Ali İhsan Su başta olmak üzere, Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve Mersin Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile yönetim kurulu ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.