Milli yüzücü: Büyük gurur yaşıyorum

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Şampiyonu milli yüzücü Muhammed Emin Bay, başarısının tesadüf olmadığını kanıtlamak için çalıştığını belirterek, kazandığı madalyaların gururunu yaşadığını ifade etti.işin mutlu yapıldığı sürece başarının geldiğini ifade eden Muhammed Emin,dedi.Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarının ekip işi olduğunu belirtti.