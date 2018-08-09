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Milli yüzücü: Büyük gurur yaşıyorum

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Milli yüzücü: Büyük gurur yaşıyorum
GENÇLER Dünya Şampiyonu milli yüzücü Muhammed Emin Bay, başarısının tesadüf olmadığını kanıtlamak için çalıştığını belirterek, kazandığı madalyaların gururunu yaşadığını ifade etti. 20. Avrupa Gençler Paletli Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanan Muhammed Emin Bay, Alleben Yüzme Havuzu'nda düzenlenen basın toplantısında, 7 yıl önce heyecanla başladığı yüzmede şampiyonluklar elde etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

BAŞARI EKİP İŞİDİR
BIR işin mutlu yapıldığı sürece başarının geldiğini ifade eden Muhammed Emin, "Ben çok mutlu oldum, hırslandım, çalıştım. Dünya, Avrupa şampiyonlukları mutlu olduğum ve isteyerek yaptığım için geldi. Üç yıldır üst üste madalya almanın gururunu yaşıyorum. Üç yıldır da milli takımdayım. Çok şükür hiçbir zaman elim boş gelmedim. Ülkeme de gurur yaşattığım için çok mutluyum" dedi.
ŞEHITKAMIL Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, başarının ekip işi olduğunu belirtti.
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Milli yüzücü: Büyük gurur yaşıyorum
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