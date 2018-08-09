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’e uluslararası ödül

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Osman Öztürk’e uluslararası ödül
EMNİYET teşkilatının unutulmazlarından, efsane emniyet müdürü, Türkiye'de güvenlik denince akla ilk gelen isimlerden, 'Güvenli Okul' projesinin mimarı , edebiyat alanında da başarılarıyla ses getirmeye devam ediyor. Öztürk'e İtalya'daki yarışmadan uluslararası bir ödül geldi. 2007 yılında ilk şiir kitabı olan Bakraç ile kısa sürede ismini duyuran, ulusal ve uluslararası şiir festivallerine katılarak, ülkemizi başarıyla temsil eden Öztürk, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Şiir Yarışması "Vitruvio Ödülü 2018" kapsamında PREMIO
VITRUVIO ödülünün sahibi oldu.
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Osman Öztürk’e uluslararası ödül
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