Samountain Motosiklet Festivali nefes kesti

S
amandağ Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Hatay
'da ilki düzenlenen Samountain Motosiklet Festivali
'nde nefes kesen dakikalar yaşandı. Samandağ'da iki etap halinde gerçekleşen yarışa Hatay, Adana ve Mersin'den toplam 27 sporcu katıldı.
Enduro yarışında Çukurova Motosiklet Kulübü
sporcusu Murat Can Köse 1'inci oldu.
BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
SAMANDAĞ
Çevlik Sahili'nde gerçekleşen yarışın startını Belediye Başkanı Mithat Nehir
verdi. Gösteri tutundan sonra sıralama turları yapıldı. Sıralama turlarında Murat Can Köse iyi bir performansla ipi ilk göğüsleyen oldu
. Samandağ Enduro kulübü sporcusu Emre Cem Doğu
ikinci ve Çukurova Motosiklet sporcusu Habib Özmen
ise üçüncü oldu.