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Samountain Motosiklet Festivali nefes kesti

Samandağ’da ilki düzenlenen Samountain Motosiklet Festivali’ne , Adana ve Mersin’den 27 sporcu katıldı

Giriş Tarihi: 9.8.2018
Samountain Motosiklet Festivali nefes kesti
Samandağ Belediyesi'nin ana sponsorluğunda 'da ilki düzenlenen Samountain Motosiklet Festivali'nde nefes kesen dakikalar yaşandı. Samandağ'da iki etap halinde gerçekleşen yarışa Hatay, Adana ve Mersin'den toplam 27 sporcu katıldı. Enduro yarışında Çukurova Motosiklet Kulübü sporcusu Murat Can Köse 1'inci oldu.

BÜYÜK ÇEKİŞME YAŞANDI
SAMANDAĞ Çevlik Sahili'nde gerçekleşen yarışın startını Belediye Başkanı Mithat Nehir verdi. Gösteri tutundan sonra sıralama turları yapıldı. Sıralama turlarında Murat Can Köse iyi bir performansla ipi ilk göğüsleyen oldu. Samandağ Enduro kulübü sporcusu Emre Cem Doğu ikinci ve Çukurova Motosiklet sporcusu Habib Özmen ise üçüncü oldu.
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Samountain Motosiklet Festivali nefes kesti
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