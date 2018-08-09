Töre cinayetinde mütalaa verilecek

Adana
'da Senem Barık (31) ile akrabası Zeliha Sevgilibaş'ı (20) fuhuş yapıyorlar iddiası üzerine töre gereği aile meclisi kararı ile öldürdükleri ileri sürülen 6'sı aynı aileden 7 sanığın "Töre saiki ile öldürme, hürriyetten yoksun kılma" suçlarından yargılanmalarına devam edildi. Önce cinayeti kendisinin işlediğini mahkemede ise dedesi Hikmet ve amcası Savaş'ı suçlayan Doğan Barık iddiasını tekrarladı. Mahkeme, başkanı araştırılacak bir şey kalmadığını söyleyerek dosyayı mütalaa için savcıya verdi. Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.
KÖTÜ YOLDALAR İDDİASI
Olay, 10 Nisan akşamı Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Senem Barık kocası Arap'ın cezaevine girmesinden sonra akrabası Zeliha Sevgilibaş ile birlikte oturmaya başladı. Senem ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Osman Can kadının kendinden ayrılmasından sonra kıskançlık krizine girdi. Osman Can, Barık ailesini arayarak kadınların kötü yolda olduklarını söyledi.
Osman Can'ın kışkırtmasıyla bir araya gelen kayınbaba Hikmet (65) kayınbiraderler Davut 40) Savaş (30) Yahya (37) yeğen Doğan Barık (19) O.B. (17) bir araya gelip tasarlayarak 'Namusumuzu temizleyelim' diyerek kadınları silah zoruyla boş arsaya götürdü. Senem av tüfeği ile Zeliha ise kafasına tüfek dipçiği ile vurularak öldürüldü. Doğan Barık, "Ben öldürdüm" diyerek teslim oldu. Torun daha sonra dedesi Hikmet'i suçladı. Olayla ilgili tutuklanan 7 sanık hakkında dava açıldı. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Doğan Barık yine ifade değiştirdi. Önce dedesi Hikmet'i suçlayan torun, dedikoduları konuşmaya gittiğini, kadınların hakaret ettiğini ileri sürerek, "Silahla 2 el öldürme kastı olmaksızın ateş ettim. Beni kimse azmettirmedi" demişti. Son duruşmada ise "Cinayeti amcam ile dedem işledi. Suçu benim üzerime attırmaya çalışıyorlar" iddiasını tekrarladı. Hikmet Barık ise suçsuz olduğunu söyleyerek " Gözaltındayken polis av tüfeğini koluma değdirdi. Barut izi bu şekilde bulaşmış olabilir. Suçum yok" dedi. Diğer sanıklar da suçlamayı kabul etmedi.