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Aba güreşi Türkiye şampiyonası yapıldı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Aba güreşi Türkiye şampiyonası yapıldı

Hatay'ın? Yayladağı ilçesinde düzenlenen Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda başpehlivanlığı kazandı. 18. Geleneksel Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali kapsamında Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'ndeki güreş alanında düzenlenen organizasyon, final maçlarıyla son buldu.

50 BİN LİRA PARA ÖDÜLÜ
yayladağI Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Hatay İl Temsilciliğince 11 sıklette yapılan organizasyonda 8 ilden 630 sporcu mücadele etti. Kıyasıya
mücadelelere sahne olan şampiyonada rakibi Enes Bandırma'yı yenen İsa Göçen, başpehlivan unvanını kazandı. 50 bin lira para ödüllü organizasyonda dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

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Aba güreşi Türkiye şampiyonası yapıldı
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