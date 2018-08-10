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lılar raftingi sevdi

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Adanalılar raftingi sevdi
Çukurova'nın bunaltıcı sıcağından kurtulmak isteyen lılar, düzenlenen turlarla serinlemenin yanı sıra heyecan, macera ve eğlenceyi bir arada yaşıyor. Adrenalin yaşamak isteyen ın ilk tercihleri kanyon yürüyüşleri ve rafting turları. Adana'da bir doğa ve spor kulübü, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan da düzenlediği rafting heyecanına 90 kişi katıldı. Köprülü Kanyon Milli Park kenarında çadır kampı kuran kulüp üyeleri, 2 günlük programda, Alanya'daki Dim Çayı'nın serin sularında yüzdü, Jeeplerle safari turu yaptı. 10'ar kişilik gruplar halinde bindikleri Botlarla Köprülü Kanyon'da rafting yapan doğaseverler, 14 kilometrelik parkurda heyecan, macera ve eğlenceyi bir arada yaşadı. 5 metre derinliğinde soğuk suda yüzen Adanalılar, hem eğlendi hem de stres attı.
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Adanalılar raftingi sevdi
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