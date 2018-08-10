Anız yangınları Adana'nın kabusu

Adana'da mısır hasadı ile birlikte anız yangınları da başladı. Hasat sonrası tarlalarını kolay yoldan temizlemek isteyen çiftçiler, yaktıkları anızla her sene Adana'nın üstüne kabus gibi çöküyor. Duman ve kül vatandaşları rahatsız ediyor. Aşırı nem ve sıcaklardan dolayı yaz aylarında yaşamın iyice zorlaştığı Adana'da anız yangınları yüzünden vatandaşlar şehirde adeta nefes alamaz hale geliyor.

ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "2 yıldır anız yangınlarını azalttık. Ama tamamen önüne geçemedik. Çiftçilerimiz,

tarlalarını aslında yakmıyor. Başakçılar dediğimiz insanlar daha kolay başak toplayabilmek için anız yakıyor. Bunun önüne geçmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu.

ANIZ YAKANA 3 YIL HAPİS

Anız yakanlara para cezası uyguladıklarını dile getiren Tekin, "Bunun dışında çevreye ve doğaya zarar vermekten anız yakanlara işlem yapıyoruz. Anız yakanları yakaladığımızda savcılığa bildiriyoruz. Anız yakanlara 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası var" dedi. Tekin, 5 firma ile anızların paketle balya haline getirildikten sonra fırınlarda yakılıp enerji elde edilmesiyle alakalı bir proje üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.