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Çifte cinayette olayı görenler dinlenecek

’da eskiye dayalı husumet nedeniyle 2 kişiyi tasarlayarak öldürdüğü ileri sürülen sanıklar birbirini suçlamaya devam ederken, bilirkişi raporları gerçek failin ortaya çıkarılmasına yeterli olmadı

NAZAN ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.8.2018
Çifte cinayette olayı görenler dinlenecek

'da aralarında eskiye dayalı husumet nedeniyle motosikletle giden (26) ile yanındaki Ömer Canbolat'ı (17) öldürdüğü ileri sürülen (31) ve yaşı küçük A.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Uğur Eski ve yaşı küçük sanık birbirini suçlamaya devam ederken, Ankara Kriminal Büroya gönderilen görüntülerde silahı sıkan kişinin belirlenemediği belirtildi. Bunun üzerine mahkeme, olayın görgü tanıkları 2 kişinin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

ESKİ HUSUMET
Olay, 16 Ağustos'ta Gülpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddianameye göre olay şöyle gelişti. Eski ve Baysal ailesi arasında eskiye dayalı husumet vardı. motosikletini tamirciye bıraktı. Yaşı küçük A.K. Uğur Eski'ye, Uğur Baysal'ın tamircide olduğunu söyledi. Pusu kuran Uğur Eski ve A.K. beklemeye başladı. Motosikleti almaya gelen ağabey Cumali Baysal ve Ömer Canpolat silahla öldürüldü. Yakalanan sanıklar hakkında dava açıldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Adana 3. 'ndeki davada Uğur Eski, Baysal ailesi ile aralarındaki husumeti kabul ettiğini ancak olayı kendisinin değil, A.K.'nin yaptığını öne sürdü. Eski'ye yardım ettiği ileri sürülen A.K.'da, "Uğur Eski, kar maskesi takıp, beklemeye başladı. 7-8 el ateş etti. Sonra olay yerinden uzaklaştık. Suçu üstlenmem için baskı yapıyor" demişti.

OLAYI GÖRENLER DİNLENECEK
Son duruşmada da sanıklar birbirini suçlamaya devam etti. Bilirkişi raporunda silahı kimin sıktığına yönelik tespit yapılamadığı bildirildi. Ölenlerin yakınları iki sanığı da suçlayarak en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme, sanık avukatının talebi üzerine 2 görgü tanığının dinlenmesi için duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

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Çifte cinayette olayı görenler dinlenecek
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