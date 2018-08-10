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Klimalardaki gizli tehlikeye karşı dikkatli olmalı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Klimalardaki gizli tehlikeye karşı dikkatli olmalı
Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. , yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirdiği şu günlerde kullanımı artan ve temizliği iyi yapılmayan klimaların sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini kaydederek, "Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı ülkemizde, hava sıcaklıkları 40 santigrat'a ulaşmış, bu da klimalara duyulan ihtiyacı artırmıştır. Ev, araç ve işyeri gibi iç mekan ortamlarda yoğun klima kullanımı ise insan sağlığını tehdit eden önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır" dedi. Prof. Dr. Finn Rasmussen, "Klima kullanılan iç mekan ortamların havasında bulunan alerjenler, evcil hayvanların dökülen eski derileri, hamamböceği ve diğer böcek haşere partikülleri, polen, bakteri ve küf gibi biyolojik maddeler içermektedir" dedi.
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