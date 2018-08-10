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Kontrolsüz kamyonet mezarlıkta devrildi

ilçesindeki da, kamyonette bulunan çuvallardaki kurutulmuş biberler mezarlığa saçıldı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Kontrolsüz kamyonet mezarlıkta devrildi

'ın ilçesinde meydana gelen trafik sında, devrilen kamyonette bulunan çuvallardaki kurutulmuş biberler mezarlığa saçıldı. Sait Yıldız (49) yönetimindeki 31 HS 585 plakalı kamyonet, Cevdetpaşa Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde kontrolden çıkarak dolmuş durağına, ardından da ilçe mezarlığının istinat duvarına çarparak devrildi.

FABRİKAYA GÖTÜRÜLDÜ
Kazada, kamyonette bulunan çuvallardaki kurutulmuş biberler mezarlığa saçıldı ve bazı mezarlar hasar gördü. Kazanın ardından kamyonet çekiciyle mezarlıktan çıkarıldı. Biber çuvalları
ise mezarlıkta çalışan işçiler ve çevredekiler tarafından başka bir kamyonete yüklendi. Kurutulmuş biberlerin işlenmek üzere fabrikaya götürüldüğü öğrenildi.

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Kontrolsüz kamyonet mezarlıkta devrildi
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