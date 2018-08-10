Köy çocukları traktör havuzunda serinledi

Mersin
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Silifke ilçesine bağlı Bükdeğirmeni köyünde yaşayan çocuklar, denize gidemeyince bir köylünün çocuğu için havuza dönüştürdüğü römork kasasında serinliyor. İlkel şartlarda yapılan makinenin ürettiği köpükle serinleyen çocuklar, eğlencenin tadını çıkartıyor. Köylü Mustafa Yasin Bulut, kızı Zeynep'in deniz sevdası nedeniyle traktör kasasını gezici havuz yaptı. Geçimini çiftçilikle sağlayan ve sürekli tarlada çalıştığı için kızının denize gitme isteğini yerine getiremeyen Bulut, traktör kasasını havuz yapıp hem kızına hem de diğer çocuklara yüzme imkanı sundu. Traktörün kasasını havuza çevirip 'gezici havuz' adını verdikleri seyyar yüzme havuzunda çocuklar yüzüp, makineden sıkılan köpükle gönüllerince eğleniyor.