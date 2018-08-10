Malzeme deposundan türkıye şampıyonu çıkardı

Gaziantep'te halter antrenörü Sıtkı Doğan, bir okulun malzeme deposunu kendi gayretleriyle spor salonuna dönüştürerek, Türkiye dereceleri elde eden sporcular yetiştirdi. Özgürlük Mahallesi'nde bulunan 8 Şubat Ortaokulunda yaklaşık 7 ay önce öğrencilere eğitim vermesi için görevlendirilen Halk Eğitim Merkezi halter antrenörü Doğan (30), okulun oldukça kötü durumdaki malzeme deposunu spor salonuna dönüştürdü.

BAŞARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

geçmişte kaynak ustalığı da yapan Doğan, atıl durumdaki sıra ve masa gibi malzemelerle ring ile spor aletleri yaptı. Doğan'ın malzeme deposundan dönüştürdüğü spor salonunda yetiştirdiği dezavantajlı öğrenciler, ulusal müsabakalarda madalyalar kazandı. Antrenör Sıtkı Doğan, öğrencilere faydalı olabilmek adına spor salonu açmaya karar verdiğini söyledi. Okul yönetiminin izniyle malzeme deposunu spor salonuna çevirdiğini dile getiren Doğan, öğrencilerinin başarısı için çalıştı.

HEDEF MİLLİ TAKIM

doğan, 7 ay içerisinde türkiye genelinde çeşitli başarılar elde ettiklerini ifade ederek, "bulunduğumuz semtteki ailelerin maddi durumu zayıf. elimizden geldiği kadar öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. türkiye şampiyonasında birincilik elde eden öğrencimiz var. silkmede kendi ağırlığından fazlasını kaldırdı. bunun yanında sporcularımın 8 ikincilik ve üçüncülüğü mevcut. hedefimiz, gelecek yıl öğrencilerimizi milli takıma göndermek" dedi.