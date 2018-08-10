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Melih Abi: İsteyen istediği her yere aracını park ediyor

Giriş Tarihi: 10.8.2018

Şu park işini çözemedik gitti. Kimi engelli rampasına, kimi 'lerde engelliler için ayrılmış alana park ediyor. Aracını park yerine sığdıramayıp kaldırıma çıkan da var! Kimisi de aracını yolun ortasına bırakıp alış verişe gidiyor. Sorsan '5 dakikalık işim vardı' der. Yahu bu ne manyaklıktır. Ne düşüncesizliktir kardeşim… Oralar babanın malı mı? Mal mısınız! Yayalar nereden geçecek? Yolu trafiğe kapatmaya ne hakkın var. Ya da engellilerin hakkını gasp etmeye. Mallık yapmayın adam gibi park edin. Fotoğrafla teşhir edeceğim haberiniz olsun.

YİNE KAZA VE MOTORUN HALİNE BAKIN

Motosiklet sürücülerine fena taktım. Ya adam gibi sürecekler ya da kendileri bilir… Balcalı tarafında bir . Sürücüsü hayatını kaybetmiş… Yazık değil mi o cana gitti işte. Ne olur yavaş gidin. Hava atayım derken canınızdan oluyorsunuz. Motosikletin durumu ortada… Darmadağın olmuş. Ayrıca gürültü yapmayın ve yavaş kullanın. İnsanların saygısını kazanın, öfkesini değil.

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Melih Abi: İsteyen istediği her yere aracını park ediyor
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