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Motosiklet ıslak yolda kaydı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Motosiklet ıslak yolda kaydı: 1 ölü, 1 yaralı
'da, motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Vedat Gözüküçük (52) yönetimindeki 06 AF 8262 plakalı motosiklet, merkez Sarıçam ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda refüjün sulandığı ıslak yoldan geçerken kayarak devrildi. Motosikletten savrulan sürücü Gözüküçük olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında oturan Cüneyt Aşçı (40) yaralandı. Yaralı Aşçı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi altına alındı. Aşçı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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Motosiklet ıslak yolda kaydı: 1 ölü, 1 yaralı
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