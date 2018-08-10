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Polisten kaçan otomobildeki 6 kişi kapanla yakalandı

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Polisten kaçan otomobildeki 6 kişi kapanla yakalandı
'nın Seyhan ilçesinde uygulama noktasından kaçarak kapanla durdurulan otomobildeki 6 kişi gözaltına alındı. Bulvarı'nda Hüseyin B. iradesindeki 34
HB 9364 plakalı kiralık otomobildeki kişiler, uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı. Araç, yaklaşık 15 kilometre süren kovalamacanın ardından Kıyıkboyu Caddesi'nde yola kapan atılarak durduruldu. Otomobilde yapılan incelemede bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Hüseyin B. ve araçtaki diğer 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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Polisten kaçan otomobildeki 6 kişi kapanla yakalandı
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