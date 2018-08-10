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Pozantı’nın 08.08.2018 tarihinde evlenen çiftleri

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Pozantı’nın 08.08.2018 tarihinde evlenen çiftleri
'nın? Pozantı ilçesinde dünya evine girmeye hazırlanan bir çift, özel olması için nikâh tarihlerini 08.08.2018 olarak belirleyerek nikâh masasına oturdu. Çiftin nikâhını ise Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay kıydı. Nikahını kıydığı çifte evliliğin önemini anlatan Çay, "Lütfen sevginizin ışığını hiç söndürmeyin. Hayattaki her şey sevgidir aslında, ama sevginin temeli de saygıdır. Saygının olmadığı hiçbir yerde sevgi çiçek açmaz. Kocaman mutluluklar dileyerek sizleri tebrik ediyorum" dedi.
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Pozantı’nın 08.08.2018 tarihinde evlenen çiftleri
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