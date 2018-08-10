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Yedieminde çıktı araçlar zarar gördü

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Yedieminde yangın çıktı araçlar zarar gördü
'ın İslahiye ilçesinde yediemin otoparkında çıkan da bazı araçlar zarar gördü. Alınan bilgiye göre, İslahiye ilçesi Gaziantep Karayolu Arfalı Mahallesi'nde, yediemin olarak kullanılan otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında, otoparkta bulunan 4 otomobil kullanılamaz hale gelirken, 1 kamyon, 1 tır ve 1 tanker de kısmen zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yedieminde yangın çıktı araçlar zarar gördü
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