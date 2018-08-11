44 günlük bebeğin kalbi sağda atıyor

Gaziantep
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Fuat ve Hidayet Orhan çiftinin 4'üncü çocuğu olan ve 44 gün önce dünyaya gelen Selim isimli bebeğin kalbi sağ tarafta bulunuyor. Doğuştan kalbi sağ tarafta olan bebeğin, kalbinin üst ve alt tarafının delik olduğu belirlendi. Hemen ameliyata alınan bebek sağlığına kavuştu. Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda kalan bebek, tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Minik Selim önümüzdeki süreçte bir kaç ameliyat daha geçirerek sağlıklı gelişimi sağlanacak. "KALBİ SAĞ TARAFTAYDI"
Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Hüseyin Yıldız bebeğin sağlık durumu ile ilgili, "Hasta bizde doğdu. Ekosunu yaptığımızda ciddi kalp problemi vardı. Özellikle normalde sol tarafta olması gereken kalp sağ taraftaydı. Kalbin alt ve üst tarafında delik vardı. Akciğere kan götüren damar hiç gelişmemişti. Bu tür hastalarda kürtaj yapılması öneriliyor ancak bu hastaların tedavisi mümkündür. Öncelikle biz hastayı yoğun bakıma yatırdık, ameliyata hazır hale getirdik. Ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Bebeğimiz şu an tedavi sürecini atlattı. Bir hafta önce taburcu ettik" dedi.