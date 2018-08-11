Ablamı kadın kılığına girip bıçakladım

Adana
'da babası Ahmet Gülağacı'nın azmettirmesiyle üvey ablası Huriye Gülağacı'nı (32) para karşılığı başka bir adama satmak istediği ve kabul etmeyince de bıçaklayıp, parasını aldığı ileri sürülen Salih Gülağacı'nın (25) "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, insan ticareti, yağma ve töre saiki ile tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, ablayı satma olayının kabul etmeyerek, "Alkolüydüm. Onun yüzünden ayağımda elektronik kelepçe vardı. Beni tahrik edip, duruyordu. Kadın kılığında bıçakladım. Pişmanım" dedi. SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Salih Gülağacı, "İftirasından dolayı ayağıma elektronik kelepçe takılmıştı. Sırf bana zarar versin diye butona basıyordu. Bu davranışıyla tahrik ediyordu. Babamın ve benim üvey ablamı Sinan denin adamı 5 bin liraya satma ya da evlendirme gibi bir tavrımız olmadı. İftira atıyor. Gözünü korkutmak için kadın kılığında bıçakladım. Parasını da almadım" Oğlunu azmettirmekle suçlanan tutuksuz Ahmet Gülağacı suçlamayı kabul etmedi. Kadını satın almak istemekle suçlanan Sinan Ç.'de iddiayı yalanladı. KARDEŞİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDU
Mahkemede babasından ve kendisi ile evlenmek isteyen Sinan Ç.'den şikayetçi olmadığını söyleyen Huriye Gülağacı, "Sinan Ç. ile evlenme konusuyla ilgili görüştüğüm doğru. Çocuklarımın olduğunu evlenmek istemediğimi söylememe rağmen ısrar ediliyordu. Bir başka şahsa para karşılığı teklif edilme gibi bir durum yok. Bıçaklanma sırasında yüzüne biber gazı sıktım. Cebimden aldığı cüzdanımı bu yüzden düşürmüş olabilir. Cüzdanım daha sonra bir Suriyeli tarafından bana teslim edildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.