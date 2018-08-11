Antep kılımcılığı geleceğe aktarılıyor

Gaziantep
'te geçmişte yaklaşık 7 bin tezgahla yapılan ancak günümüzde yok olmaya yüz tutan kilimcilik, Gaziantep Üniversitesi
(GAÜN) El Sanatları Koruma ve Geliştirme Merkezinde düzenlenen eğitimlerle gelecek nesillere aktarılmaya çalışılıyor. Merkezde üniversite personelinden öğrencilere ve denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülere kadar birçok kesime eğitim veriliyor. BİR ÇOK MOTİF ÇEŞİDİ
Geçmişte "çukur" ve "asma" tezgahlarda pamuk ipliğinden öküz, deve ve at tüyü ile koyun yünü ve keçi kıllarının karışımıyla yapılan Antep kilimi, artık akrilik, kadife ve polyester ipliklerle turistik amaçlarla dokunuyor. Antep kilimi, "baklava dilimi, hap bap (nalın) ayağı, kuşkanadı, zincir göbek, dirsek göbek, pençe göbek, çarkıfelek, parmak göbek ve atom göbek" adı verilen motiflerle süsleniyor. GAÜN El Sanatları Koruma ve Geliştirme Merkezi eğitmenlerinden Ahmet Özbek (50), kilimciliğin baba mesleği olduğunu belirterek, geçmişte 7 bin tezgahın bulunduğu kentte, bir elin parmakları kadar tezgah kaldığını söyledi. Antep kiliminin geçmişte çok yoğun kullanıldığını aktaran Özbek, "Eskiden kilimcilik şehirdeki belli başlı 4-5 meslekten biri olduğu için kilimci olmayana kız vermezlerdi" dedi. ÇABA SARF EDİYOR
Mekanik tezgahlar çıktıktan sonra işlerin azalmaya başladığına dikkati çeken Özbek, "Sabahtan akşama kadar bir kilim dokuyorsun, öbürleri adeta leblebi gibi döküyor kilimleri. Şehreküstü'de çalışırken yanımda 12-13 insan vardı. Zamanla bırakanlar oldu. Bir ara yeniden toparlamaya çalıştık ama olmadı. Bu sanatı yaşatmak için üniversiteye geldim. Halen çaba sarf ediyorum" dedi.