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Giriş Tarihi: 11.8.2018
Başhekim Soyupak’tan Sabah Gazetesi’ne ziyaret
Acıbadem Adana Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak ile Pazarlama ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Hatice Suzan Meto, 'ni ziyaret ederek, Bölge Koordinatörü Ersin Ramoğlu ve Haber Müdürü Melih Torunlar'la sohbet etti. , 'ndeki yaptıkları hizmetleri ve sağlık turizmiyle ilgili görüşlerini dile getirdi. Soyupak, halka ulaşırken iletişimin önemine değindi ve "Medya günümüzde görevini iyi yapan kurumlar arasında yer alıyor. Yaptığımız işin kalitesini, ne yapmak istediğimizi en iyi şekilde basın aracılığıyla aktarabiliriz. Bunu iyi değerlendirmek lazım" dedi. Acıbadem Hastanelerinin sağlık sektöründe önemli bir yeri olduğunu değinen Soyupak, "Dünyanın her yerinden hasta kabulü yaparak sağlığımıza ciddi katkılar sağlıyor, hastalarımızın tüm sağlık sorunlarını önemsiyoruz" dedi.
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Başhekim Soyupak’tan Sabah Gazetesi’ne ziyaret
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