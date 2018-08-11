Cihat Arslan: Taraftarla güzeliz

Spor Toto
1. Lig ekiplerinden Adanaspor
'un teknik direktörü Cihat Arslan
, "Eksiklerimizi gideremedik ama elimizdeki kadroyla bu ligde her takımı yenebilecek kapasitemizin olduğu da bir gerçek"
dedi. Arslan, Tetiş Yapı Elazığspor
ile bugün saat 21.45'te zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Taraftarlarımızı 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na bekliyoruz"
dedi. EKSİK YÖNLERİMİZ VAR
Kamp
döneminin herkes için yorucu ve zorlu geçtiğini, rakiplere saygı duyduklarını vurgulayan Arslan, "Zorlu bir maç olacağına inanıyorum. Eksik yönlerimiz var, her takımın olduğu gibi ama artıya geçireceğimiz yönlerimiz de var. Bunları biraz daha ön plana çıkarmaya çalışacağız. Amacımız lige iyi bir başlangıç yapmak ve 3 puan almak"
diye konuştu. CİDDİYE ALIYORUZ
Tetiş
Yapı Elazığspor'un, futbolcularının lisansını çıkarma konusunda yaşadığı problemi değerlendiren Arslan, "Lisansları çıksa da çıkmasa da bizim açımızdan bir şey değişmeyecek. Sonuçta, sahaya her takım, diğerini yenmek için çıkar. Genç çocuklar için de böyledir. Rakibimizi çok ciddiye alıyoruz ve almak zorundayız"
dedi. GERÇEK SAHİBİ TARAFTARDIR
Taraftarlarına
mücadele sözü verdiklerini aktaran Cihat Arslan, "İnşallah onları bu sene mutlu edeceğiz. Adanaspor'un gerçek sahibi taraftardır, bu takıma gönül verenlerdir. Karşılıksız, bir şey beklemeden renklere aşık olanlardır. Biz onlar için bir vesileyiz. Onların tuttuğu takıma hizmet ediyoruz, bizim de bu formayı namusumuz gibi korumamamız gerekiyor" diye konuştu.