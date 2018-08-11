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Cocak Kanyonu’nda doğa yürüyüşü

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Cocak Kanyonu’nda doğa yürüyüşü
'da bir doğa ve spor kulübü, 'in Çamlıyayla ilçesi Piynarlıbük Cocak Kanyonu'nda doğa yürüyüşü düzenledi. 12 kilometrelik patika, orman ve dere içi yürüyüşü etkinliğine 100 kulüp üyesi katıldı. Cocak Deresinin soğuk sularında yürüyen üyeler, derede oluşan doğal havuzların serin sularında yüzdü. Derin sularda ki geçişler ise ip emniyet tedbirleri alınarak yapıldı. Kanyon içinde yürüyüş devam ederken aniden başlayan sağanak yağmur doğaseverlerin keyfine keyif kattı. Yürüyüş bitiminde kamp yerinde devam eden yağmur, uzun süre durmayınca araçlarla Çamlıyayla ilçesine geçen kulüp üyeleri, mola sonrası Adana'ya döndü
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Cocak Kanyonu’nda doğa yürüyüşü
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