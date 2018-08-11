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Dereceye girdiler soluğu Vali Demirtaş’ın yanında aldılar

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Dereceye girdiler soluğu Vali Demirtaş’ın yanında aldılar
'da düzenlenen 4'ncü Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali kapsamında düzenlenen okçuluk yarışmalarında dereceye giren Çocuk Evleri Sitesi sakini kız öğrenciler, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Vali Mahmut Demirtaş, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ile Adana Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Fatih Ataşlı ile birlikte kendisini ziyaret eden başarılı sporcular; Günay Üveyioğlu, Şilan Gültekin ve Zehra İlter ile antrenörleri Emel Özdeş ve Fatma Ünür'ü, elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Adanalı sporcuların ülke genelinde düzenlenen yarışmalardaki başarılarından büyük mutluluk duyduğunu belirten Vali Mahmut Demirtaş, bu tür organizasyonlarda başarılı sonuçlar alınması için gerekli desteği sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
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Dereceye girdiler soluğu Vali Demirtaş’ın yanında aldılar
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