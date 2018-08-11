Erdoğan’ın çağrısına tam destek verdiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde '100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Buradan milletimize sesleniyorum, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolar ve avrolarınızı, altınlarınızı çıkartın. Yerli ve milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun" sözleri üzerine, yerli ve milli değerlere sahip çıkacaklarını belirten Mersin GİAD Başkanı İzol, dernek üyelerine çağrıda bulundu. İzol, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine el uzatan dış güçler, bunu başaramayınca Türkiye
'nin dengelerini ekonomi üzerinden bozmaya çalışıyorlar. Biz iş insanları olarak bu oyunlara gelmeyeceğiz. Doların ve avronun yükselişe geçmesi oynanan oyunların en büyük göstergesidir. Mersin Girişimci İş Adamları Derneği olarak buradan tüm üyelerimizi dolarlarını, avrolarını ve altınlarını yastık altından çıkartmaya davet ediyorum" diye konuştu.