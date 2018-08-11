Erhan ÖZMEN: Hasat zamanı

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl fiyatı neredeyse dolar kadar hareketli olan Antep fıstığında şimdi tam hasat zamanı. Hep sevmişimdir Antep fıstığının hasat zamanını. O pembe mantolu yeşil altının tezgâhlardaki görüntüsünü. Ama geçen yıl tezgâhtan çok gazete sayfalarında, ekranlarda gördük fıstığı. Çünkü fiyatı arttıkça haber değeri de artmıştı. Boşuna yeşil altın demiyoruz! Fiyatın hareketliliği ve yüksekliği elbette geçen yılki rekolte azlığındandı. Geçen yıl fıstıkta son 10 yılın en düşük ürünü alındı. Bu yıl ise neredeyse 4 kat artış var. 2018 yılı Türkiye Antep fıstığı rekoltesinin 210 bin ton olacağı ve dolayısıyla da fıstık fiyatlarının makul seviyede olacağı tahmin ediliyor. Antep fıstığı fiyatlarının makul olması demek baklava fiyatlarını da makul seviyeye çeker mi derseniz, kısmen evet. Çünkü baklavanın fiyatının belirleyicisi tek başına fıstık değildir. Sadeyağ, kaymak, baklavalık un, şeker, işçilik, ambalaj maliyetleri de fiyatı etkilemektedir. O nedenle şu an baklavalık fıstığın fiyatı yüzde 50 civarında düşse de baklavaya yansıması daha sınırlı olacaktır diye tahmin ediyorum.. Binlerce ailenin geçim kaynağı olan iki güçlü sektördür. Ben de baklava sektörünün tedarikçilerinden biriyim. Yapmamız gereken stokçunun suçu, üreticinin suçu, uncunun suçu, ambalajın darası diyerek polemik yaratmak değil, değer yaratmak olmalı.. Hafta sonunuz fıstık gibi olsun.