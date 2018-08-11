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‘Fırıncılık ve pastacılık sektörüne eğitim

Giriş Tarihi: 11.8.2018
‘Fırıncılık ve pastacılık sektörüne eğitim
'in Tarsus ilçe Belediyesi ve ortaklaşa hareket ederek, fırıncılık ve pastacılık sektörünün iyileştirilmesine yönelik eğitimler veriyor. Sektör çalışanlarına yönelik verilen eğitimler, Tarsus Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü araştırma görevlilerince gerçekleştiriliyor. Vatandaşların temel tüketimine yönelik konularda işletme sahiplerine katkı sağlayacaklarını ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, bu sayede daha kaliteli ve güvenilir gıda üretimlerini amaçladıklarını söyledi. Başkan Can, "projemiz kapsamında hazırlanan eğitim modülleri Mersin Üniversitesi ve Belediyemiz tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir" dedi.
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