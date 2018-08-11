Gazişehir lige odaklandı

Spor
Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep
'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu
, şampiyonluk yolunda teknik heyet ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu belirtti. Konukoğlu ile kulüp yöneticileri Murat Güneri, Settar Konukoğlu ve Yusuf Demsoy yeni sezon öncesi futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. RAKİP DENİZLİ
Yarın Denizli
spor ile deplasmanda oynanacak maç öncesinde futbolcularla sohbet eden Konukoğlu
, takıma başarılar diledi. Teknik heyete ve futbolculara şampiyonluk yolunda güvenlerinin tam olduğunu dile getiren Konukoğlu, kentin Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'
nden büyük bir beklentisi olduğunu vurguladı.