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Hatay, Çoklar’la sözleşme yeniledi

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Hatay, Çoklar’la sözleşme yeniledi
Türkiye Kadınlar Süper Ligi takımlarından Belediyesi kadın basketbol takımı, milli basketbolcu 'la anlaşma sağlayarak sözleşme yeniledi. Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, 23 yaşındaki milli yıldızla iki yıllık anlaşma sağladıklarını ifade etti. Bayraktar, "Forvet mevkiinde oynayan milli basketbolcumuz Hülya Çoklar'la yeniden masaya oturarak anlaşma sağladık. Çoklar ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladık" dedi. Takımda kaldığı ve iki yıl daha Hatay Büyükşehir forması giyeceği için mutlu olduğunu ifade eden Hülya Çoklar ise, "Hatay Büyükşehir Belediyespor gibi büyük kulüpte kaldığım için mutluyum ve liglerin başlamasını iple çekiyorum" diye konuştu.
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Hatay, Çoklar’la sözleşme yeniledi
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