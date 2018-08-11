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’ta orman yangını tatbikatı

Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yangınlara müdahale deneyiminin artırılması amacıyla tatbikat gerçekleştirildi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018
Kahramanmaraş’ta orman yangını tatbikatı
'ta, Orman Bölge Müdürlüğü personelinin yangınlara müdahale deneyiminin artırılması amacıyla tatbikat yapıldı. Kapıçam mevkisindeki tatbikatta, senaryo gereği gelen yangın ihbarı önce helikopterli ardından da mobil ekiplere bildirildi. Ekipler, bildirilen noktaya kısa sürede ulaşarak helikopterlerin de desteğiyle yangına müdahalede bulundu.

İHMAL VE DİKKATSİZLİK
Orman Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, tutulan kayıtlara göre, bölgede yılda ortalama 200 orman yangını ile 250 bağ, bahçe ve kırsal alan yangınına müdahale edildiğini belirtti. Bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarında yılda ortalama 150-200 hektar alanın zarar gördüğünü dile getiren Altındaş, "Yangınlar ihmal ve dikkatsizlik yüzünden çıkıyor" dedi.

YARIŞMA DÜZENLENDİ
Altındaş, orman yangınlarına müdahale eden personelin malzemelerini de tanıttı. Tatbikatı izleyen İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ise orman teşkilatının yangınlarla mücadelede ne denli özverili çalıştıklarının ortada olduğunu belirtti. Tatbikatın ardından en hızlı "orman hortumu" çekme yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada dereceye girenler ödüllendirildi.
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Kahramanmaraş’ta orman yangını tatbikatı
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