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Melek Girmez’e brandalı önlem

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Melek Girmez’e brandalı önlem
'da sıcakların 38 dereceyi bulmasının ardından, gündüz müşteri bulmakta zorlanan Melek Girmez Çarşısı esnafı, sokağın üstünü boydan boya branda ile kapattı. Hava sıcaklığının 38 derece gösterdiği, termometrelerin ise 45 dereceyi gördüğü Adana'da, Melek Girmez Çarşı esnafı sokağı baştan başa 250 metrelik branda ile kaplayarak sıcağa çare bulmaya çalıştı.

İŞLER ARTTI
Giyim mağazası işleten çarşı esnafı Semanur Kaya, sıcaklara önlem almak için böyle branda açtıklarını belirtirken, "İnsanlar alışverişe geliyor. Bu yol boyu mağaza dolu, alışveriş daha kolay olsun, insanlar terlemeden alışveriş yapabilsin diye sokak ortasında branda gerdik" dedi. Bu yıl ilk kez branda açtıklarını söyleyen esnaf Mahir Güneş ise "Branda işlerimizi yüzde 20 artırdı" diye konuştu.
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Melek Girmez’e brandalı önlem
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