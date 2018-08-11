Opr. Dr. Altan uyardı: Yaz aylarında göz sağlığına dikkat

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Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Simge Altan
; yaz aylarında artan sıcaklıkların yanı sıra toz, polen gibi etkenlerle birlikte gözlerde enfeksiyon ve alerji görülme riskinin arttığını ve ayrıca deniz ve havuzlardan alınan mikropların da ciddi göz enfeksiyonlarını beraberinde getirdiğini söylerek "Açık tenli ve renkli gözlüler başta olmak üzere bugünlerde herkes göz sağlığına özen göstermelidir" dedi. Opr. Dr. Simge Altan yazı sağlıklı gözlerle geçirmek için yapılması gerekenlerin bunlarla sınırlı olmadığını belirterek, koruyucu önlemlerin önemini hatırlattı ve uyarılarını şöyle sürdürdü: Sıcağın etkisiyle makyaj malzemeleri akabilir ve göz içine kaçarak gözyaşı salgısını sağlayan bezlerin tıkanmasına ve ardından çeşitli enfeksiyonların oluşmasına yol açabilir. Kontakt lens kullananlar bu aylarda lens temizliğine ve havuzdan bulaşabilecek mikroplara karşı dikkatli olmalıdır.