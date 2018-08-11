Mersin
'in önemli sebze ve meyve yetiştirme merkezi Silifke ilçesi Senir Köyü'nde çiftçiler alternatif ürün olarak değerlendirilen Antep fıstığının hasadına başladı. Geçtiğimiz yıl rekolte düşüklüğü nedeniyle baklava krizine yol açan ve artan fiyatları ile gündeme oturan Antep fıstığına alternatif olarak Silifke'de ekilen fıstık ağaçları ürün vermeye başladı. Kaymakam Şevket Cinbir
, üreticilere bereketli bir yıl dileyerek, "Türkiye
'nin en güzel yörelerinden birindeyiz. Allah'ın çok cömert davrandığı, her türlü meyvenin ve sebzenin en iyi şekilde yetiştiği bir bölgedeyiz" dedi. İlçedeki Antep fıstığı yetiştiriciliğinin geçmişinin 1990'lara kadar gittiğini hatırlatan Cinbir, alternatif ürün olarak başlanan bu üretimin şu an çok sayıda mahallede sürdüğünü söyledi. İlçede şu an 165 bin civarında Antep fıstığı ağacı olduğunu belirten Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun da, "Geçtiğimiz dönemlerde Antep fıstığı karaborsaya düşmüş ve artan baklava fiyatları hem üreticinin hem de tüketiciyi üzmüştü. İlçemizde bu yılki hasatla 700 ton civarında bir fıstık hasadı olacak. bu Silifke'de Antep Fıstığının ilk hasadını Kaymakam Yaptı Silifke fıstığı, Antep fıstığına rakip oldu
Silifke'de yetiştirilen Antep Fıstığı, Gaziantep
ve çevresinde yetiştirilen Antep fıstığına rakip oldu. İlçe genelinde 3 bin 735 dönümlük Antep fıstığı ağacından 700 ton ürün hasat edilmesi hedefleniyor küçümsenmeyecek bir rakam" diye konuştu. Bölgenin engebeli arazisine kolay uyum sağlayan Antep fıstığının ilçe ekonomisine önemli ivme kazandırdığını, üretim alanlarının ise her geçen yıl arttığını dile getiren Doygun, "Bölgede Antep fıstığı yetiştiriciliğini arttırmak için sürekli çalışma içerisindeyiz. Bizim ürünümüz Türkiye genelinde renk ve tat olarak iyi olduğu için büyük rağbet görüyor. Özellikle baklavacılar iç fıstığın renginin tam yeşil olmasından dolayı ürünlerimizi tercih ediyor" dedi.