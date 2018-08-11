Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Tren elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tren elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Giriş Tarihi: 11.8.2018
Tren elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
'in merkez ilçesinde trenin elektrikli bisiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, 'dan Mersin'e gelen yolcu treni Karacailyas Mahallesi hemzemin geçitte, Furkan Sanır (16) ve Ömer Görmez'in (21) üzerinde bulunduğu elektrikli motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Sanır ve Görmez'e olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Sanır, hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Görmez'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Makinist ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tren elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN