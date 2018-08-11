Türk oyunlarında derece yaptılar

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, Kütahya
4.Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali Yarışmalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti. Ataşbak, Kütahya'da düzenlenen "4.Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali"
kapsamında düzenlenen okçuluk yarışmalarında dereceye giren Adana Sevgi Evleri Müdürlüğü Okçuluk Kulübü öğrencileri ve antrenörleri ile sohbet ederek yarışma hakkında bilgi aldı. BÜYÜK BAŞARI
Ziyarette
sporcular Günay Üveyioğlu, Şilan Gültekin ve Zehra İlter ile antrenörleri Emel Özdeş ve Fatma Ünür ve Spor Koordinatörü Murat Kaya hazır bulundu. Sporcuların kısa sürede bu başarıyı elde etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Ataşbak, "Geleneksel okçuluk çalışmaları için tesisimizi hizmete sunduk. Daha çok antrenman yapmaları, müsabakalara hazırlanmaları için avantajdır. Yapmış olduğunuz başarıdan dolayı hepinizi tebrik ederim"
diye konuştu.