Uyuşturucuya izin verilmiyor

Adana
'da, jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda toplam 5 bin 361 kök kenevir, 243 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana Jandarma Komutanlığınca, 7 ilçede bulunan 28 farklı bölgede yapılan çalışmalar neticesinde, yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 225 jandarma personelinin katılımı ile operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyon sonucunda Ceyhan-Mercimek ve Kurtkulağı mahallelerinde ekilmiş vaziyette 5 bin 191 kök kenevir bitkisi ile Tatlıkuyu Mahallesi'nde 70 gram kubar esrar maddesi, Yumurtalık-Küçükyumurtalık Mahallesi'nde 173 gram kubar esrar maddesi, Karataş-Sirkenli Mahallesi'nde 170 kök kenevir bitkisi olmak üzere toplam 5 bin 361 kök kenevir bitkisi ile 243 gram esrar maddesi ele geçirildi.