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20 liralık benzin oto hırsızlarını yakalattı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
20 liralık benzin oto hırsızlarını yakalattı

'da? 45 yaşındaki 'a ait 1990 model otomobil, tamir için götürüldüğü atölyede çalındı. Polis, araçta sadece 20 liralık yakıt olduğunu göz önüne alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki 26 ayrı akaryakıt istasyonuna ait kameraların kaydettiği 350 saatlik görüntüyü mercek altına alan ekipler, hırsızlık için aracı çalan 34 yaşındaki Halis Çörekli ve 32 yaşındaki Eyüp Ölmez'in izine ulaştı. Yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

ANAHTARI ÜZERİNDE BIRAKTI
Olay, 2 Ağustos'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sarıçam Belediyesi'nde cenaze aracının şoförlüğünü yapan Yusuf Kurtulmuş, kendisine ait 1990 model otomobili arıza yapınca tamir için Kozan Yolu Caddesi'ndeki bir atölyeye götürdü. Ancak tamirci, söz konusu arabayı kontak anahtarıyla birlikte yol kenarına park edince gün ortasında çalındı.

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20 liralık benzin oto hırsızlarını yakalattı
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