20 liralık benzin oto hırsızlarını yakalattı

Adana'da? 45 yaşındaki Yusuf Kurtulmuş'a ait 1990 model otomobil, tamir için götürüldüğü atölyede çalındı. Polis, araçta sadece 20 liralık yakıt olduğunu göz önüne alarak zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki 26 ayrı akaryakıt istasyonuna ait kameraların kaydettiği 350 saatlik görüntüyü mercek altına alan ekipler, hırsızlık için aracı çalan 34 yaşındaki Halis Çörekli ve 32 yaşındaki Eyüp Ölmez'in izine ulaştı. Yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

ANAHTARI ÜZERİNDE BIRAKTI

Olay, 2 Ağustos'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Sarıçam Belediyesi'nde cenaze aracının şoförlüğünü yapan Yusuf Kurtulmuş, kendisine ait 1990 model otomobili arıza yapınca tamir için Kozan Yolu Caddesi'ndeki bir atölyeye götürdü. Ancak tamirci, söz konusu arabayı kontak anahtarıyla birlikte yol kenarına park edince gün ortasında çalındı.