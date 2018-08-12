İncir üreticisinin yüzünü güldürüyor

Sılıfke'de
özellikle Göksu Vadisi'ndeki Keben, Sabak, Senir, Nuru, İmambekirli, Evkafçiftliği ve Kargıcak mahallelerinde üretimi sıklıkla yapılan incir
, yurdun değişik yerlerine gönderilmenin yanında üreticiler tarafından da yol kenarlarında kurulan tezgahlarda 5 ila 6 lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buluyor. Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, 210 dönüm arazideki incir ağaçlarından bu yıl 960 ton incir hasadının beklendiğini kaydetti. İncir hasat sezonunun 2 ay sürdüğünü ifade eden Doygun, hasadı yapılan incirin, İstanbul
, Ankara
, Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere talebe göre Türkiye
'nin değişik illerine gönderildiğini belirtti.