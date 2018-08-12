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Kutlu: güzel basladık

1. Lig’in açılış maçında ’u 1-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başlayan Demirspor’da keyifler yerinde. Teknik direktör , “Bizim için güzel bir başlangıç oldu” dedi. Kutlu, “Çok koşan

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018
Kutlu: güzel basladık

mücadele eden takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz yeni kurulan bir takımız, her gün bizim için çok değerli ve bugünü de değerlendirdik" diye konuştu.

DENİZLİSPOR MAÇI
HAFTAYA oynayacakları Denizlispor maçına kadar 9 günlük bir zaman olduğunu da ifade eden Kutlu, "Bu 9 günlük süreçte daha iyi hazırlanıp, Denizlispor maçında daha iyi ve galibiyeti alan bir takım seyrettireceğimizi umuyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok uzun bir yoldan geldiler. 90 dakikada desteklerini esirgemediler. İnşallah Denizlispor maçını da kazanırız" şeklinde konuştu.

MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ
TAKIMIN bazı eksikleri olduğunun bunu önümüzdeki maçlarda çözeceklerini ifade eden teknik adam Kutlu, "ben futbolcularıma güveniyorum. Bugünden itibaren çalışmalarımızı 'da sürdüreceğiz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Bu yolun sonunda taraftarımızla birlikte sona ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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Kutlu: güzel basladık
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