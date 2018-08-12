Kutlu: güzel basladık

mücadele eden takımla oynayacağımızı biliyorduk. Biz yeni kurulan bir takımız, her gün bizim için çok değerli ve bugünü de değerlendirdik" diye konuştu.

DENİZLİSPOR MAÇI

HAFTAYA oynayacakları Denizlispor maçına kadar 9 günlük bir zaman olduğunu da ifade eden Kutlu, "Bu 9 günlük süreçte daha iyi hazırlanıp, Denizlispor maçında daha iyi ve galibiyeti alan bir takım seyrettireceğimizi umuyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok uzun bir yoldan geldiler. 90 dakikada desteklerini esirgemediler. İnşallah Denizlispor maçını da kazanırız" şeklinde konuştu.

MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

TAKIMIN bazı eksikleri olduğunun bunu önümüzdeki maçlarda çözeceklerini ifade eden teknik adam Kutlu, "ben futbolcularıma güveniyorum. Bugünden itibaren çalışmalarımızı Adana 'da sürdüreceğiz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Bu yolun sonunda taraftarımızla birlikte mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.