Adana'da yıllardan beri buğday ve mısır hasadı sonrası sap ve samanların yakılmasının önüne bir türlü geçilemiyor. Çevre kanuna göre dekar başına 42 lira para cezası ve "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçundan 3 yıla kadar açılacak hapis cezaları bile anız yakanları caydıramıyor. Çevrenin dışında insan sağlığına da zarar veren anız dumanı koah hastası Ayşe Olguner'i(59) öldürüyordu. Hastaneye zor yetiştirildiğini söyleyen Ayşe teyze "Evin içinde maske ile oturmaya başladım. Nefes alamıyoruz. Cezaları artırsınlar. Yetkililer nerede?" diye dert yandı.

"ÖLÜYORDUM"

Mısır ve buğday hasadından sonra çiftçilerin yaktığı anızın dumanı ve pisliği çevreyi, hayvanları ve insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Karabulut gibi Adana'nın üzerine çöken duman özellikle astım, koah ve kalp hastaları ve yaşlıları ve çocukları daha fazla

etkiliyor. Sümer Mahallesi 69124. Sokakta oturan koah hastası Ayşe Olguner, geçtiğimiz günlerde bu yüzden ölümden döndü. Nefes alamaz hale geldiğini söyleyen talihsiz kadın, "Hastaneye gitmeseydim ölmüş olabilirdim. Kokuyu hissettiğim an evde maske takmak zorunda kalıyorum. Nefes alamıyoruz. Yetkililer nerede" diye tepki gösterdi. Çevre kanuna göre dekar başına 42 lira idari para cezası ve "Genel Güvenliğin Tehlikeye kasten tehlikeye sokulması"

suçundan 3 yıla kadar hapis cezası bile anız yakanları durdurmaya yetmiyor. Adana Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, anız yakımının verimliliği azalttığını ve rekoltede düşmeye neden olduğunu söyleyerek" Yerel yönetimlerle entegre çözüm üretilmelidir. Çiftçinin anız parçalayabilmek için güçlü traktör ve parçalarına ihtiyacı var. Ucuz yakıt verilmesi ve yerel yönetimlerce ekipman desteği sağlanması, anız yakımını kendiliğinden durduracaktır" dedi.

VATANDAŞ GÖRÜŞÜ

Gülgün AKIŞ (67) Ev hanımı "Kapımızı penceremizi açamaz hale geldik. Balkona çamaşır seremiyoruz. Küçük küçük anız parçaları çamaşırların üzerine yapışıyor. Ayrıca rahatsızlıklarımdan dolayı da nefes almakta güçlük çekiyorum. Yetkililerin bu duruma bir an önce çözüm bulmasını istiyorum.

" MAHMUT PEKİN (80) İŞÇİ EMEKLİSİ "

Anız yakmak hem insanlara hem de çevreye çok büyük zarar veriyor. Bu durum yıllardan beri devam ediyor ama bir türlü önüne geçilemedi. Bu yüzden binlerce dekar ormanın yandığı da oldu. Biz yaşlılar dumandan daha fazla etkileniyoruz. Yapanlara çok ağır cezalar verilsin ki, bir daha yakmasınlar."