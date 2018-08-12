Polisin attığı mesaj 190 bin lirayı kurtardı

Adana'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının, 'FETÖ' ile korkuttuğu 75 yaşındaki Halil İ., hesabındaki 190 bin lirayı çekmek için banka şubesine giderken, durumu fark eden kızı polise ihbarda bulundu. Polis, önce yaşlı adamın bankadaki hesabını bloke ettirdi, ardından da ona; 'Şuan dolandırılıyorsun. Telefonu kapat, acil emniyete gel' diye mesaj attı. Dolandırıcıyla konuşurken telefonuna gelen mesajı fark eden Halil İ., hemen telefonu kapattı ve emniyetin yolunu tuttu. Olay, merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı ev telefonundan aradığı Halil İ.'yi FETÖ'yle korkuttu. Sahte polis, yaşlı adamı banka hesabının terör örgütü FETÖ tarafından kullanıldığı ve gizli yürütülen operasyonda polisle işbirliği yapmazsa cezaevine gireceği şeklinde tehdit etti. Korkuya kapılan Halil İ., cep telefonunu verdiği dolandırıcıyla konuşurken, bir diğer sahte poliste ev telefonundan yaşlı adamın eşini oyaladı. Sahte polisin, "Senin suçsuz olduğunu biliyoruz, ancak bunu kanıtlamamız için bankadaki paranı çekip bize vermelisin. Biz de seri numaralarını kontrol edeceğiz. Paran, operasyon boyunca devlet güvencesinde olacak" sözü üzerine Halil İ. de banka şubesinin yolunu tuttu. Annesi ev telefonda, babasının da cep telefonunda dolandırıcılarla konuştuğunu fark eden kızları, aynı zamanda polis olan komşularını arayıp, ondan yardım istedi.

POLİS HESABI BLOKE ETTİ

İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri devreye girdi. Yaşlı adamın kimlik bilgilerini sistemden sorgulatıp, hangi banka şubesinde hesabı olduğunu tespit eden polis, önce bankayla irtibat kurup Halil İ.'nin hesabını bloke ettirdi, ardından da ona ulaşıp, telefonu kapatmasını istedi. Halil İ.'ye ulaşmakta zorlanan ekipler, bu kez kendisine SMS gönderdi. Cep telefonuna gelen; "Şuanda dolandırıyorsun. Telefonu kapat, acil emniyete gel. Polis" mesajını gören yaşlı adam, hemen görüşmeyi sonlandırdı ve ardından da soluğu emniyette aldı. Polisin uyarısı sonucu tam 190 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtulan Halil İ., "Az kalsın emekli paramı kaptırıyordum. Allah polisimizden razı olsun" dedi.