Şahinbey-Polateli OSB örnek olacak

Gazıantep ve Kilis
illerinin ortasında kurulacak ve Hassa Tüneli'yle Akdeniz'e bağlanacak olan Şahinbey- Polateli Organize Sanayi Bölgesi ortak yatırım kültürüyle örnek olacak. Gaziantep
, Kilis ve Hatay
illerinin doğrudan yararlanacağı proje kapsamında denize ulaşmanın 160 kilometre kısalmasıyla Kahramanmaraş
, Adıyaman ve Şanlıurfalı sanayiciler de büyük maliyetlerden kurtulacak. 35 milyon metrekarelik alanda kurulacak ve Amanos dağlarının altından geçecek tünelle İskenderun Limanı'na bağlanacak olan proje, limana ulaşımın bir saat gibi kısa bir mesafede olması nedeniyle ulaşım maliyetlerini ciddi oranda düşürecek olması nedeniyle yatırımcılar için cazip olacak. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (GSO) Adnan Ünverdi, "Halen Mersin limanına 3 saatlik yolla ulaşıyoruz. Hassa Tüneli'nin açılmasıyla yeni OSB'den 80, Gaziantep'ten de 110 kilometre mesafede güçlü bir ihracat kapımız olacak. Bu da sanayicimiz için bazı maliyetleri ciddi oranda düşürecek" dedi. 2018 yılı yatırım programına alınan ve çalışmaları devam eden tünelin açılmasıyla Şahinbey-Polateli OSB'de fabrikaların ardı ardına açılmaya başlayacağını belirten Ünverdi, "1 milyar 726 milyon 765 bin TL'ye mal olması hesaplanan proje 2021 yılında tamamlanacak" diye konuştu.