“Ülkemizi daha güçlü noktalara getireceğiz”

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Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonraki süreçte hızlı adımlarla, etkin yatırımlarla 81 milyon vatandaşımızın hem bugününü, hem geleceğini garanti altına alacak, ülkemizi daha güçlü noktalara getirecek çalışmaları gerçekleştireceğiz" dedi. Sarıeroğlu, Memur-Sen Adana İl Temsilciliği ziyaretinde yaptığı konuşmada, " Ülkemiz önemli süreçlerden geçiyor. Potansiyeli, fırsatları imkanları çok güçlü bir ülkeyiz. Bizim için şu anda en önemli şey Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ne geçilmiş olması ve su sistemin ilk seçilmiş başkanı da liderimiz, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
olmasıydı" diye konuştu.